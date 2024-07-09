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Машину с трупом нашли в реке в Башкирии

Машину с трупом нашли в реке в Башкирии

9 июля 2024, 08:52
Фото: Государственный комитет РБ по ЧС
Автомобиль «ВАЗ-2114» вместе с водителем подняли со дна реки Большой Ик, сообщает Государственный комитет РБ по ЧС.

4 июля в отдел МВД России по Зианчуринскому району поступило заявление о пропаже мужчины 1981 года рождения. Его нашли во вторник, 9 июля.

— В ходе поисковых работ в реке Большой Ик, в 700 метрах от населенного пункта Новопавловка, где проживал пропавший, был обнаружен автомобиль ВАЗ-2114, принадлежавший мужчине.

На место происшествия выехали водолазы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям для обследования автомобиля. Но в пути следования дан отбой, тело со дна реки подняли сотрудники полиции и местные жители.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкортостан#Полиция#Автомобиль#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Пропажа#Река#Чрезвычайные ситуации#Государственный комитет
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