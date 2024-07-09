Машину с трупом нашли в реке в Башкирии

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Published Сегодня, 08:52
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4 июля в отдел МВД России по Зианчуринскому району поступило заявление о пропаже мужчины 1981 года рождения. Его нашли во вторник, 9 июля.
— В ходе поисковых работ в реке Большой Ик, в 700 метрах от населенного пункта Новопавловка, где проживал пропавший, был обнаружен автомобиль ВАЗ-2114, принадлежавший мужчине.
На место происшествия выехали водолазы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям для обследования автомобиля. Но в пути следования дан отбой, тело со дна реки подняли сотрудники полиции и местные жители.