Госкомитет

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Ноябрь
Месяц жестянщика: по 100 аварий ежедневно происходят в Башкирии
12 ноября, 10:02
Известны подробности исчезновения рыбаков в Башкирии
7 ноября, 17:45
Октябрь
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
Внедорожник протаранил фуру под Уфой
6 октября, 08:18
Пожар охватил 100 га в Башкирии
4 октября, 07:28
Погода в Уфе удивляет аномалиями
1 октября, 15:07
Сентябрь
Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
30 сентября, 06:29
Сирены тревоги разбудят Башкирию
27 сентября, 12:06
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии
23 сентября, 16:28
Погода в Башкирии удивила даже синоптиков
12 сентября, 09:12
Турист сорвался со скалы в Башкирии
6 сентября, 11:53
Август
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
30 августа, 04:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
29 августа, 05:29
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
28 августа, 04:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа, 05:25
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
23 августа, 07:05
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
22 августа, 05:07
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
21 августа, 04:39

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