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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Место жуткой гибели рыбака от молнии показали в Башкирии

Место жуткой гибели рыбака от молнии показали в Башкирии

11 июля 2024, 09:22
Фото: Следком
Мужчина во время бушующего ливня с грозой решил спрятаться под высоким деревом, сообщили Mkset в Следственном комитете.

Пресс-служба СК опубликовала кадр с места гибели 57-летнего мужчины в Зианчуринском районе Республики Башкортостан. Как сообщалось ранее, опасное природное явление застало мужчину, когда тот рыбачил. Сельчанин решил переждать дождь под деревом, когда в ствол растения ударила молния.

На фото можно увидеть, что дерево почти разрубило на две части. Не выдержали даже самые толстые ветки, которые также отломало. Кора ствола при этом сильно обуглилась. Тело погибшего лежит практически вплотную к дереву — неудивительно, что смерть наступила практически мгновенно.

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В региональных сообществах Vk и Telegram-каналах пользователи высказывают соболезнования близким мужчины и вспоминают о правилах безопасности при грозе, знакомых каждому с детства.

— Мне ещё в раннем детстве бабушка говорила: во время грозы не прятаться под деревом и прикрывать голову. Соболезную родственникам погибшего!
— С детства учат: не стоять во время грозы под деревом… Эх, во время ливня видать об этом и не думается… Жаль этого мужчину, сил и терпения его близким.

МЧС Башкирии напоминает, что во время грозы ни в коем случае нельзя близко подходить к водостокам, электропроводке, окнам и антеннам. Рекомендуется также отключить электроприборы. Если гроза настигла вблизи водоёма — как можно скорее необходимо отойти от берега.

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