Место жуткой гибели рыбака от молнии показали в Башкирии

На фото можно увидеть, что дерево почти разрубило на две части. Не выдержали даже самые толстые ветки, которые также отломало. Кора ствола при этом сильно обуглилась. Тело погибшего лежит практически вплотную к дереву — неудивительно, что смерть наступила практически мгновенно.