Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке Уфе

Женщина успела заплыть достаточно далеко. Как ни странно, пловчиха вскоре начала терять силы и тонуть. Страшно представить исход недальновидного поступка «поклонницы активного отдыха», если бы очевидец не вызвал на место спасателей. Сотрудники оперативной службы подплыли к горожанке, из последних сил державшейся на воде, скинули ей круг и подняли на лодку.