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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке Уфе

Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке Уфе

28 июня 2024, 14:13
Фото: 1MI
Едва не пополнила печальную статистику 37-летняя жительницы башкирской столицы, сообщает Управление гражданской защиты города.

По данным спасателей, в день инцидента на улице было всего +19°С. Несмотря на неподходящую для купания погоду, любительница экстремальных ощущений решила устроить заплыв по реке Уфе в микрорайоне Сипайлово. А для пущей храбрости опустошила несколько бутылок спиртного.

Женщина успела заплыть достаточно далеко. Как ни странно, пловчиха вскоре начала терять силы и тонуть. Страшно представить исход недальновидного поступка «поклонницы активного отдыха», если бы очевидец не вызвал на место спасателей. Сотрудники оперативной службы подплыли к горожанке, из последних сил державшейся на воде, скинули ей круг и подняли на лодку.

Пьяный пловец увидел спасателей и начал тонуть в Уфе
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Горе-пловчиху благополучно доставили до берега. От помощи медиков она отказалась и после инцидента соваться в воду больше не решилась.

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