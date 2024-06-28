Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке Уфе

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По данным спасателей, в день инцидента на улице было всего +19°С. Несмотря на неподходящую для купания погоду, любительница экстремальных ощущений решила устроить заплыв по реке Уфе в микрорайоне Сипайлово. А для пущей храбрости опустошила несколько бутылок спиртного.
Женщина успела заплыть достаточно далеко. Как ни странно, пловчиха вскоре начала терять силы и тонуть. Страшно представить исход недальновидного поступка «поклонницы активного отдыха», если бы очевидец не вызвал на место спасателей. Сотрудники оперативной службы подплыли к горожанке, из последних сил державшейся на воде, скинули ей круг и подняли на лодку.
Горе-пловчиху благополучно доставили до берега. От помощи медиков она отказалась и после инцидента соваться в воду больше не решилась.