Санкт-Петербург

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Ноябрь
Цены на квартиры в Уфе начали падать
14 ноября, 03:00
Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии
6 ноября, 18:28
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
Уфимский самолет загорелся над Питером
6 ноября, 04:42
Куда все радостно уезжают из Уфы
5 ноября, 14:53
Октябрь
Самолёт сошел с ума над Уфой
23 октября, 15:33
Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане
14 октября, 09:07
Уфа перестает вселять надежду
10 октября, 11:40
Уфимцы требуют ночной общественный транспорт
2 октября, 10:15
Сентябрь
Срочно. Радий Хабиров покинул Белый дом
27 сентября, 09:28
Срочно. Уфимский самолет пригрозили взорвать
27 сентября, 08:20
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Татарстан снова обогнал Башкирию
9 сентября, 08:32
Август
Каждый третий в Башкирии — бизнесмен
26 августа, 08:33
Уфа не нужна молодежи и за ₽150 000
13 августа, 17:54
Июль
Куда дешево слетать из Уфы
29 июля, 09:37
Хабиров отдохнёт от Башкирии
22 июля, 08:07
Уфа попала в топ-3 по любви к рыбалке в России
12 июля, 07:46
Уфимский самолёт потерял связь с землей
9 июля, 10:27
Пацана из Питера спасли в Уфе
Подросток приехал отдыхать в Башкирию вместе с матерью и по незнанию о запрете купания решил окунуться в реке, сообщает управление гражданской защиты.
4 июля, 09:34

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