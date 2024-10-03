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Октябрь
Купание коня кончилось трагедией в Башкирии
3 октября, 13:32
Сентябрь
Грибники пропали в Уфе
27 сентября, 09:54
Срочно. Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии
23 сентября, 08:32
В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком
8 сентября, 18:10
Август
Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии
30 августа, 19:32
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
30 августа, 04:45
Видео. Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии
29 августа, 13:28
Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели
26 августа, 18:03
Июль
В Салавате паводок затопил Набережную
Прибывающая вода мало интересует отдыхающих в городской зоне притяжения, показывают кадры с местных событий.
30 июля, 18:30
Паводок добрался до детских лагерей в Башкирии
Перелив произошел через дорогу, по которой пролегает путь в лагеря «Горное Эхо» и «Зеленые дубки», сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
28 июля, 12:59
В Башкирии за сутки пропали двое мужчин
28 июля, 04:29
Тело ребенка нашли в реке в Башкирии
Труп школьницы по завершении поисков передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
24 июля, 13:15
Говяжий флот появился в Башкирии
Форсирование затопленного луга стало причиной для юмористических комментариев пользователей, ими наводнены соцсети.
14 июля, 10:46
Машину с трупом нашли в реке в Башкирии
Автомобиль «ВАЗ-2114» вместе с водителем подняли со дна реки Большой Ик, сообщает Государственный комитет РБ по ЧС.
9 июля, 08:52
Уфимцев штрафуют за купание в реке
В ходе профилактического рейда на городском пляже было отдыхающим нарушителям выписано несколько протоколов, сообщает городское управление гражданской защиты.
4 июля, 11:08
Пацана из Питера спасли в Уфе
Подросток приехал отдыхать в Башкирию вместе с матерью и по незнанию о запрете купания решил окунуться в реке, сообщает управление гражданской защиты.
4 июля, 09:34
Июнь
Рыбак вытащил страшный улов из реки в Башкирии
Желавшему отдохнуть у водоёма мужчине на удочку попалась совсем не рыба, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.
27 июня, 18:34
Сезонные изменения в рыболовстве: как меняется поведение рыбы от времени года
24 июня, 13:19
Пьяный пловец увидел спасателей и начал тонуть в Уфе
Едва не окончилась трагедией затея нетрезвого уфимца искупаться в холодный день, сообщает Управление гражданской защиты города.
24 июня, 04:50
Машина упала с моста и утонула в Башкирии
5 июня, 07:35

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