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Купание

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Август
Четыре новых пляжа открыли в Уфе
7 августа, 08:06
Уфимцы оккупировали городские пляжи
6 августа, 09:58
Июль
В Башкирии нашли опасные бактерии
Жителям региона запретили купаться и даже близко подпускать к воде своих питомцев, сообщает сектор по делам ГО и ЧС Администрации Баймакского района.
23 июля, 11:02
Пьяный пловец чуть не лишился жизни в Башкирии
17 июля, 15:12
В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся
Смотреть можно — плавать нельзя: чиновники провели рейды в летних зонах отдыха и призвали нарушителей к ответу перед законом, сообщает администрация Ленинского района Уфы.
5 июля, 08:40
Уфимцев штрафуют за купание в реке
В ходе профилактического рейда на городском пляже было отдыхающим нарушителям выписано несколько протоколов, сообщает городское управление гражданской защиты.
4 июля, 11:08
Пацана из Питера спасли в Уфе
Подросток приехал отдыхать в Башкирию вместе с матерью и по незнанию о запрете купания решил окунуться в реке, сообщает управление гражданской защиты.
4 июля, 09:34
Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии
Мужчина решил искупаться во время семейной поездки к водоему, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
3 июля, 14:30
По всей Башкирии закрыли пляжи
3 июля, 06:52
Июнь
Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке Уфе
28 июня, 14:13
Пляжные страсти: в Уфе обсуждают необычное поведение пары на озере
19 июня, 12:56
Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией
15 июня, 13:44
Три человека едва не погибли в Башкирии за час
14 июня, 18:41
Три трупа нашли в водоемах Башкирии
7 июня, 06:33
Спасатели просят не гулять по Уфе
3 июня, 10:59
Май
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09
Апрель
Жители Уфы открыли купальный сезон раньше времени
21 апреля, 08:06
Январь
Стали известны места организации купелей на Крещение Господне в Уфе
Месторасположения иорданей назвали в пресс-службе администрации Уфы.
9 января, 12:30
Сентябрь 2023
Вдвое больше: заместитель главы мэрии высказался о ситуации с пляжами в Уфе
По словам Сергея Кожевникова, нынешнее количество оборудованных мест для отдыха по городу является недостаточным.
14 сентября 2023, 11:47

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