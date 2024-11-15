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Гражданская защита

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Ноябрь
Спящий дальнобойщик переполошил Уфу
15 ноября, 11:14
Новый год к нам мчится: первые праздничные гости в Уфе
15 ноября, 08:17
Октябрь
В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента
28 октября, 11:52
Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой
28 октября, 08:03
Особым уфимцам раздали противогазы
25 октября, 18:00
Плачущий котёнок переполошил Уфу
23 октября, 09:10
Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
22 октября, 07:15
Уфимец внезапно застрял в диване
6 октября, 11:10
Сентябрь
В Башкирии завоют сирены
23 сентября, 10:16
Школу эвакуировали в Уфе
13 сентября, 06:26
Август
Потоп в Уфе — срочное сообщение
30 августа, 09:37
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
23 августа, 07:05
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
19 августа, 04:42
Потоп в Уфе — срочное сообщение
16 августа, 12:01
Потоп в Уфе — последние новости
16 августа, 04:41
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа, 05:00
В Уфе спасли дятла
Вечером, 7 августа, женщина обратилась за помощью к спасателям, заметив странную птицу на дереве, сообщает УГЗ Уфы.
8 августа, 07:33
Уфимцы оккупировали городские пляжи
6 августа, 09:58
Видео. Потоп в Уфе — помощь терпящим бедствие
В региональном центре зафиксирован рост уровня воды в реках, что вызывает опасения среди жителей и местных властей, сообщает городское УГЗ.
6 августа, 08:23
Потоп в Башкирии — последние новости
Подтопленных жилых домов и придомовых территорий в регионе теперь нет, однако МЧС России продолжает следить за двумя опасными ситуациями в Башкортостане.
5 августа, 05:53

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