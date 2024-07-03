Смертельное комбо заметили на Кашкадане

Спасатели приняли сигнал от патруля и отправились в свой патруль на лодке. Они обнаружили пьяного купальщика уже в воде. Мужчина уже захлебывался и звал на помощь. Спасатели кинули ему круг. Но пловец был уже не в том состоянии, чтобы за него удержаться. Тогда пьяного купальщика подняли на борт и доставили на берег. Там его передали в руки полиции.