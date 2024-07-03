Смертельное комбо заметили на Кашкадане

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Смертельное комбо: в озере Кашкадан едва не утонул 35-летний мужчина, пьяным купавшийся в неположенном месте. История, которую так озаглавили в управлении гражданской защиты Уфы, произошла на пляже «Кашкадан» вечером во вторник, 2 июля. Спасатели как всегда несли дежурство в зоне отдыха. К ним в этот момент подошли сотрудники полиции и передали спасшую жизнь пьяного купальщика информацию.
— На противоположном берегу озера они заметили компанию молодых людей, которые отдыхали вне пляжной зоны, и сообщили спасателям, что один от компании отделился и нетвёрдыми шагами пошел купаться, — рассказывают начало «Смертельного комбо» в УГЗ Уфы.
Спасатели приняли сигнал от патруля и отправились в свой патруль на лодке. Они обнаружили пьяного купальщика уже в воде. Мужчина уже захлебывался и звал на помощь. Спасатели кинули ему круг. Но пловец был уже не в том состоянии, чтобы за него удержаться. Тогда пьяного купальщика подняли на борт и доставили на берег. Там его передали в руки полиции.