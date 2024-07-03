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Смертельное комбо заметили на Кашкадане

Смертельное комбо заметили на Кашкадане

3 июля 2024, 07:57
Фото: управление гражданской защиты Уфы
Сотрудники полиции заметили пьяную компанию в неположенном для купания месте и передали информацию спасателям, а потом забрали чудом не утонувшего пловца к себе, сообщает управление гражданской защиты Уфы.

Смертельное комбо: в озере Кашкадан едва не утонул 35-летний мужчина, пьяным купавшийся в неположенном месте. История, которую так озаглавили в управлении гражданской защиты Уфы, произошла на пляже «Кашкадан» вечером во вторник, 2 июля. Спасатели как всегда несли дежурство в зоне отдыха. К ним в этот момент подошли сотрудники полиции и передали спасшую жизнь пьяного купальщика информацию.

— На противоположном берегу озера они заметили компанию молодых людей, которые отдыхали вне пляжной зоны, и сообщили спасателям, что один от компании отделился и нетвёрдыми шагами пошел купаться, — рассказывают начало «Смертельного комбо» в УГЗ Уфы.

Спасатели приняли сигнал от патруля и отправились в свой патруль на лодке. Они обнаружили пьяного купальщика уже в воде. Мужчина уже захлебывался и звал на помощь. Спасатели кинули ему круг. Но пловец был уже не в том состоянии, чтобы за него удержаться. Тогда пьяного купальщика подняли на борт и доставили на берег. Там его передали в руки полиции.

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