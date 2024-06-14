Три человека едва не погибли в Башкирии за час

Впоследствии стало известно, что в компании иностранцев изначально было три человека. Сейчас их знакомого ищут водолазы. Отмечается, что мужчины не говорят по-русски, что существенно усложняет коммуникацию, а вместе с ней выяснение обстоятельств пропажи их товарища.