Три человека едва не погибли в Башкирии за час

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Троих человек удалось спасти на реке в Уфе в течение часа. Так, спасатели, дежурившие на пляже «Солнечный», пришли на помощь молодому парню, заплывшему за буйки.
Позднее помощь понадобилась двум уроженцам Индии, купавшимся в необорудованном месте выше пляжа. Одного спасли очевидцы, второго — спасатели.
Впоследствии стало известно, что в компании иностранцев изначально было три человека. Сейчас их знакомого ищут водолазы. Отмечается, что мужчины не говорят по-русски, что существенно усложняет коммуникацию, а вместе с ней выяснение обстоятельств пропажи их товарища.
В ведомстве подчеркивают, что на опасном участке установлено три аншлага о запрете купания. Помимо надписи на русском языке, на них также есть изображение перечёркнутого плывущего человека.