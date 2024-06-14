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Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Три человека едва не погибли в Башкирии за час

Три человека едва не погибли в Башкирии за час

14 июня 2024, 18:41
Фото: 1MI
Троих мужчин удалось спасти, еще одного ищут водолазы сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Троих человек удалось спасти на реке в Уфе в течение часа. Так, спасатели, дежурившие на пляже «Солнечный», пришли на помощь молодому парню, заплывшему за буйки.

Позднее помощь понадобилась двум уроженцам Индии, купавшимся в необорудованном месте выше пляжа. Одного спасли очевидцы, второго — спасатели.

Впоследствии стало известно, что в компании иностранцев изначально было три человека. Сейчас их знакомого ищут водолазы. Отмечается, что мужчины не говорят по-русски, что существенно усложняет коммуникацию, а вместе с ней выяснение обстоятельств пропажи их товарища.

В ведомстве подчеркивают, что на опасном участке установлено три аншлага о запрете купания. Помимо надписи на русском языке, на них также есть изображение перечёркнутого плывущего человека.

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