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Течение

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Август
Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа
16 августа, 10:26
Видео. В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла
16 августа, 07:41
Июль
Уфимская сапбордистка попала в ловушку сильного течения
В Уфе 37-летней женщине, занимающейся сапбордингом, понадобилась помощь спасателей после того, как её унесло течение под технологический мост, сообщает УГЗ Уфы.
22 июля, 06:18
Сплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии
15 июля, 05:13
Пацана из Питера спасли в Уфе
Подросток приехал отдыхать в Башкирию вместе с матерью и по незнанию о запрете купания решил окунуться в реке, сообщает управление гражданской защиты.
4 июля, 09:34
Июнь
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе
18 июня, 05:01

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