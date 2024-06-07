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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:51

Шокирующее видео с подростками из Башкирии привлекло внимание главы СК России

Шокирующее видео с подростками из Башкирии привлекло внимание главы СК России

7 июня 2024, 08:34
Фото: Следственный комитет Российской Федерации/VK.com
Региональному управлению ведомства во главе с руководителем поручено предоставить доклад о ходе проверки, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Шокирующее видео из Стерлитамака распространилось в СМИ и соцсетях. На его кадрах 13-летний подросток жестоко издевается над сверстниками: избивает, раздевает до нижнего белья и заставляет извиняться на камеру.

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Как заявила мать одного из пострадавших, агрессивно-настроенный подросток специально отвел жертв в заброшенное здание в частном секторе. Происходящее там он снимал на видео и взял с мальчиков обещание, что те не расскажут об этом родителям.

По данному факту следственными органами СК России по Башкирии проводится проверка.

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