Шокирующее видео с подростками из Башкирии привлекло внимание главы СК России

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Шокирующее видео из Стерлитамака распространилось в СМИ и соцсетях. На его кадрах 13-летний подросток жестоко издевается над сверстниками: избивает, раздевает до нижнего белья и заставляет извиняться на камеру.
Как заявила мать одного из пострадавших, агрессивно-настроенный подросток специально отвел жертв в заброшенное здание в частном секторе. Происходящее там он снимал на видео и взял с мальчиков обещание, что те не расскажут об этом родителям.
По данному факту следственными органами СК России по Башкирии проводится проверка.