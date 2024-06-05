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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Поножовщина произошла в автобусе в Уфе

Поножовщина произошла в автобусе в Уфе

5 июня 2024, 05:18
Фото: 1MI
Мужчину ранили в ногу, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Сейчас его разыскивает полиция, сообщает телеграм-канал. На кадрах, опубликованных в сети, в салоне царит паника — пассажиры спешно покидают автобус.

По словам очевидцев, пострадавшему ранили ногу — его забрала скорая помощь. Отмечается, что догнать злоумышленника попытались подростки на велосипедах, но безуспешно. Агрессор сумел скрыться.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, ранее ночная драка произошла во дворе жилого дома в Башкирии. Участниками конфликта, привлекшего внимание жильцов дома, стали двое местных жителей. В ходе драки один из них достал бейсбольную биту, а второй травматическое оружие.

Также ранее в прокуратуре рассказали подробности об уголовном деле, возбужденном в отношении 20-летнего жителя Башкирии. В конце весны он атаковал группу несовершеннолетних после того, как они отказались дать ему электронную сигарету. По их словам, курительного девайса у них попросту не было.

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