Поножовщина произошла в автобусе в Уфе

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:40
Сейчас его разыскивает полиция, сообщает телеграм-канал. На кадрах, опубликованных в сети, в салоне царит паника — пассажиры спешно покидают автобус.
По словам очевидцев, пострадавшему ранили ногу — его забрала скорая помощь. Отмечается, что догнать злоумышленника попытались подростки на велосипедах, но безуспешно. Агрессор сумел скрыться.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, ранее ночная драка произошла во дворе жилого дома в Башкирии. Участниками конфликта, привлекшего внимание жильцов дома, стали двое местных жителей. В ходе драки один из них достал бейсбольную биту, а второй травматическое оружие.
Также ранее в прокуратуре рассказали подробности об уголовном деле, возбужденном в отношении 20-летнего жителя Башкирии. В конце весны он атаковал группу несовершеннолетних после того, как они отказались дать ему электронную сигарету. По их словам, курительного девайса у них попросту не было.