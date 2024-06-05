Поножовщина произошла в автобусе в Уфе

Также ранее в прокуратуре рассказали подробности об уголовном деле, возбужденном в отношении 20-летнего жителя Башкирии. В конце весны он атаковал группу несовершеннолетних после того, как они отказались дать ему электронную сигарету. По их словам, курительного девайса у них попросту не было.