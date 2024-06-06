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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

В Башкирии школьник вывез на заброшку и жестоко избил сверстников

В Башкирии школьник вывез на заброшку и жестоко избил сверстников

6 июня 2024, 17:11
Фото: 1MI
Жуткие кадры поразили родителей двух школьников из Стерлитамака. Как пишут телеграм-каналы, ученик одной из городских школ силой увел двоих сверстников на заброшенный объект, где избил, раздел и заставил извиняться перед ним на видео.
— Всю дорогу он вёл их для того, чтобы снять этот шокирующий контент. Он нашёл место в заброшенном доме в частном секторе, снял этот ужасный ролик, где дети стоят на коленях, испуганные, плачут, просят прощения, обещают ничего не говорить. Это травма не только для моего ребёнка, но и для меня как для матери, — сдерживая слезы рассказывает мать одного из потерпевших.

На записи можно услышать, как подросток с угрозами убеждает своих жертв не рассказывать о произошедшем взрослых. Со слов родительницы, двое школьников — уже не первые жертвы.

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Как сообщили Mkset в МВД Башкирии, в полицию поступило заявление об инцидента. На мать зачинщика конфликта завели административное дело, а самого юношу могут отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

#Происшествия#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Драка#Школьники#Инциденты
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