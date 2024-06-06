В Башкирии школьник вывез на заброшку и жестоко избил сверстников

Жуткие кадры поразили родителей двух школьников из Стерлитамака. Как пишут телеграм-каналы, ученик одной из городских школ силой увел двоих сверстников на заброшенный объект, где избил, раздел и заставил извиняться перед ним на видео.

— Всю дорогу он вёл их для того, чтобы снять этот шокирующий контент. Он нашёл место в заброшенном доме в частном секторе, снял этот ужасный ролик, где дети стоят на коленях, испуганные, плачут, просят прощения, обещают ничего не говорить. Это травма не только для моего ребёнка, но и для меня как для матери, — сдерживая слезы рассказывает мать одного из потерпевших. На записи можно услышать, как подросток с угрозами убеждает своих жертв не рассказывать о произошедшем взрослых. Со слов родительницы, двое школьников — уже не первые жертвы. В Уфе школьник получил сотрясение головного мозга после конфликта с мигрантом Узнать подробнее Как сообщили Mkset в МВД Башкирии, в полицию поступило заявление об инцидента. На мать зачинщика конфликта завели административное дело, а самого юношу могут отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.