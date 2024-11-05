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Следствие

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Ноябрь
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии
5 ноября, 09:30
Следствие взялось за массовое отравление в Уфе
5 ноября, 08:39
Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии
5 ноября, 08:33
Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии
1 ноября, 08:09
Октябрь
Видео. Престарелый развратник арестован в Уфе
28 октября, 12:20
В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию
28 октября, 11:33
В Башкирии закрывают все школы
24 октября, 15:36
«Фулл хаус»: оперативники ФСБ ворвались в казино
23 октября, 07:05
За уфимский транспорт взялось московское следствие
18 октября, 04:41
После стрельбы в Башкирии возбудили уголовное дело
15 октября, 09:24
В Уфе исчезли ₽573 млн дольщиков
10 октября, 09:35
Уфимка засудила мужа из-за своей измены
8 октября, 09:29
Директор вымогал премии на штраф
7 октября, 13:41
«Детектив» оценил свои услуги в ₽1 млн в Уфе
3 октября, 14:45
Клебанов сдает подельников в Москве
3 октября, 10:01
Сентябрь
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
30 сентября, 09:48
Пиарщик уличил уфимских дантистов в преступлении
26 сентября, 07:32
Подросток случайно убил прохожую в Уфе
25 сентября, 05:41
Банный киллер задержан в Башкирии
24 сентября, 11:43
За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии
18 сентября, 09:19

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