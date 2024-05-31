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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:36

Полураздетого мужчину задержали в Башкирии при попытке кражи

Полураздетого мужчину задержали в Башкирии при попытке кражи

31 мая 2024, 15:10
Фото: 1MI
Свои действия мужчина объяснил желанием выпить спиртного, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Стерлитамаке молодой человек украл из супермаркета алкоголя на сумму около трех тысяч рублей. После этого он, по всей видимости, вошел во вкус и вернулся туда повторно по прошествии нескольких часов. На этот раз вместе с алкоголем он бросил в сумку шоколад и газировку. Однако же удача покинула его — парня задержала охрана.

На видео, опубликованном тг-каналом, полураздетый парень плотного телосложения дает признательные показания: признает свою вину и обещает, что впредь такого не повторится. По его словам, в город он приехал на вахту.

Отметим, что по некоторым данным, парень начал плакать. Mash Batash приводит слова персонала магазина, которые якобы залили его жидкостью из перцового баллончика.

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