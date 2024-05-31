Полураздетого мужчину задержали в Башкирии при попытке кражи

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В Стерлитамаке молодой человек украл из супермаркета алкоголя на сумму около трех тысяч рублей. После этого он, по всей видимости, вошел во вкус и вернулся туда повторно по прошествии нескольких часов. На этот раз вместе с алкоголем он бросил в сумку шоколад и газировку. Однако же удача покинула его — парня задержала охрана.
На видео, опубликованном тг-каналом, полураздетый парень плотного телосложения дает признательные показания: признает свою вину и обещает, что впредь такого не повторится. По его словам, в город он приехал на вахту.
Отметим, что по некоторым данным, парень начал плакать. Mash Batash приводит слова персонала магазина, которые якобы залили его жидкостью из перцового баллончика.