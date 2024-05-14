В Башкирии комиссия проверяет незаконно посадивших школьника судей

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 09:11
Как сообщается в релизе на сайте коллегии, заседание пройдет сегодня, 14 мая, в девять утра. Комиссия проверит судей Демского райсуда Уфы Равиля Идиатуллина и Галиу Верещак, а также судью Верховного Суда Республики Башкортостан Фаиза Каскинбаева.
«Общество, да и сама судебная система должны быть заинтересованы в строгом и справедливом наказании виновных. А это только досрочное прекращение полномочий судьи. Признать человека, который не достиг возраста уголовной ответственности, виновным, примерно то же, если бригада врачей признает живого мертвым и отправит на вскрытие», — прокомментировал правозащитник Виталий Буркин.
Напомним, уфимский подросток провел в тюрьме, психиатрической лечебнице и под арестом около двух лет. На момент осуждения парню было пятнадцать лет — при этом ответственность за совершенное им преступление наступает только с 16-летнего возраста.
Статья, которую инкриминировали Носыреву — оборот наркотиков. Из текста приговора редакция выяснила, что в преступление его втянула мать: женщина хотела «облегчить существование» сыну и купить себе квартиру. У жительницы республики нашли свертки с наркотиками, у юноши — переписки с «работодателями».
Адвокаты подзащитного заявляли, что на Носырева оказывали давления. Сам подросток также заявил о пытках после задержания.
После открытого обращения Носырева следователи начали проверку.