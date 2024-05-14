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В Башкирии комиссия проверяет незаконно посадивших школьника судей

В Башкирии комиссия проверяет незаконно посадивших школьника судей

14 мая 2024, 03:42
Фото: FreePik / Midjourney
Квалификационная коллегия судей Башкирии вызвала на комиссию судей, работавших с делом Кости Носырева. Об этом гласит информация на сайте ККС региона.

Как сообщается в релизе на сайте коллегии, заседание пройдет сегодня, 14 мая, в девять утра. Комиссия проверит судей Демского райсуда Уфы Равиля Идиатуллина и Галиу Верещак, а также судью Верховного Суда Республики Башкортостан Фаиза Каскинбаева.

«Общество, да и сама судебная система должны быть заинтересованы в строгом и справедливом наказании виновных. А это только досрочное прекращение полномочий судьи. Признать человека, который не достиг возраста уголовной ответственности, виновным, примерно то же, если бригада врачей признает живого мертвым и отправит на вскрытие», — прокомментировал правозащитник Виталий Буркин.
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Напомним, уфимский подросток провел в тюрьме, психиатрической лечебнице и под арестом около двух лет. На момент осуждения парню было пятнадцать лет — при этом ответственность за совершенное им преступление наступает только с 16-летнего возраста.

Статья, которую инкриминировали Носыреву — оборот наркотиков. Из текста приговора редакция выяснила, что в преступление его втянула мать: женщина хотела «облегчить существование» сыну и купить себе квартиру. У жительницы республики нашли свертки с наркотиками, у юноши — переписки с «работодателями».

Адвокаты подзащитного заявляли, что на Носырева оказывали давления. Сам подросток также заявил о пытках после задержания.

После открытого обращения Носырева следователи начали проверку.

#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Комиссия#Дело Кости Носырева
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