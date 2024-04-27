Следственный комитет отреагировал на обращение незаконно осужденного подростка из Уфы

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
На днях подросток поговорил с нашим корреспондентом и записал обращение с призывом наказать виновных в его незаконном осуждении. Носырев заявил о подорванном психическом здоровье и «поломанной жизни». Помимо главы СК, парень также обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову.
Уфимский школьник из-за судебной ошибки провел в тюрьме, психиатрической лечебнице и под арестом около двух лет. Юношу посадили за преступление, ответственность за которое наступает с 16 лет, самому парню на момент его совершения же не было и 15.
Статья, которую инкриминировали Носыреву — оборот наркотиков. Из текста приговора редакция выяснила, что в преступление его втянула мать: женщина хотела «облегчить существование» сыну и купить себе квартиру. У жительницы республики нашли свертки с наркотиками, у юноши — переписки с «работодателями».
Адвокаты подзащитного заявляли, что на Носырева оказывали давления. Сам подросток также заявил о пытках после задержания.