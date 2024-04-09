В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты

В Уфе подросток больше двух лет незаконно провел в следственном изоляторе. Как выяснил Mkset, 15-летнего парня задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Отметим, что в соответствии с российским законодательством к уголовной ответственности по статье 228.1 ч. 4 гражданина можно привлекать только с 16 лет. Однако этот факт не остановил следователей и прокурора, которые расследовали дело и в дальнейшем передали его в суд.