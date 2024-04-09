В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В Уфе подросток больше двух лет незаконно провел в следственном изоляторе. Как выяснил Mkset, 15-летнего парня задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Отметим, что в соответствии с российским законодательством к уголовной ответственности по статье 228.1 ч. 4 гражданина можно привлекать только с 16 лет. Однако этот факт не остановил следователей и прокурора, которые расследовали дело и в дальнейшем передали его в суд.
Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал адвокат Виталий Буркин.
Адвокат подчеркивает, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Подсудимому же в период деяния было 14, однако по неизвестным причинам это не остановило судей, притом, что на возраст мальчика им неоднократно указывали представители стороны защиты.
— Судьям на это указывала защита. Плевать. Что возмутительно, так это то, что после отмены приговора кассацией, Демский суд Уфы повторно вынес обвинительный приговор. Друзья, это уже все за гранью, — пишет Буркин.
Как заявила ранее адвокат мальчика Айгуль Лесина, это, возможно, первый случай, когда незаконно предъявили обвинение и осудили несовершеннолетнего, не придав значения субъекту преступления. Того же мнения придерживается и Буркин.
— То что сотворили следователи, прокуроры и судьи — есть преступление против правосудия. И против ребенка, разумеется, — сказал адвокат.