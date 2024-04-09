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Published Сегодня, 06:39

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В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты

В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты

9 апреля 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
Беспрецедентный, по мнению адвокатов, случай произошел, когда Демский районный суд Уфы осудил 15-летнего восьмиклассника.

В Уфе подросток больше двух лет незаконно провел в следственном изоляторе. Как выяснил Mkset, 15-летнего парня задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Отметим, что в соответствии с российским законодательством к уголовной ответственности по статье 228.1 ч. 4 гражданина можно привлекать только с 16 лет. Однако этот факт не остановил следователей и прокурора, которые расследовали дело и в дальнейшем передали его в суд.

В Башкирии школьника незаконно продержали больше двух лет в тюрьме и СИЗО
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Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал адвокат Виталий Буркин.

Адвокат подчеркивает, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Подсудимому же в период деяния было 14, однако по неизвестным причинам это не остановило судей, притом, что на возраст мальчика им неоднократно указывали представители стороны защиты.

— Судьям на это указывала защита. Плевать. Что возмутительно, так это то, что после отмены приговора кассацией, Демский суд Уфы повторно вынес обвинительный приговор. Друзья, это уже все за гранью, — пишет Буркин.

Как заявила ранее адвокат мальчика Айгуль Лесина, это, возможно, первый случай, когда незаконно предъявили обвинение и осудили несовершеннолетнего, не придав значения субъекту преступления. Того же мнения придерживается и Буркин.

— То что сотворили следователи, прокуроры и судьи — есть преступление против правосудия. И против ребенка, разумеется, — сказал адвокат.
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