mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Мать втянула в наркобизнес: что известно о незаконно арестованном школьнике из Уфы

Мать втянула в наркобизнес: что известно о незаконно арестованном школьнике из Уфы

9 апреля 2024, 07:12
Фото: PxHere
Редакция Mkset изучила приговор несовершеннолетнему «закладчику» из Уфы. Напомним, подростка из Башкирии арестовали несмотря на то, что по предъявленной статье он еще даже не подлежал уголовной ответственности — на момент обвинения юноше было 15 лет.

Из приговора (есть в распоряжении редакции) можно узнать, что подросток жил отдельно от родительницы — с бабушкой и дедушкой. Мать работала уборщицей на одном из городских предприятий, сын учился в восьмом классе школы.

Суд установил, что заняться наркобизнесом юноше предложила мама. «Вакансию» закладчика она нашла под видом предложения поработать сиделкой для пенсионера. Через мессенджер Telegram она связалась с кураторами, а позже женщина уговорила сына присоединиться к ней.

В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты
Узнать подробнее

Сын с матерью забрали партию наркотиков из тайника, товар собирались расфасовать и разложить по городу, однако не успели — вскоре их задержали. Полицейские нашли у матери 30 свертков с наркотическим порошком, а у сына — переписку с «работодателями»

В приговоре ясно указано, что в момент суда Косте было 15 лет, а на момент совершения деяния — вообще лишь 14. Отметим, что по закону ответственность за статью о распространении наркотиков может наступить лишь с 16 лет. Однако следователей и неколько судебных инстанций это не смутило.

Под арестом школьник провел два года, все это время его возраст «не замечали». Адвокат рассказала Mkset, что после изучения дела у руководства суда «началась настоящая истерика». Со слов правозащитницы, на парня оказывают серьезное психологическое давление, его собираются «тихо оправдать», не вызвав резонанса.

Редакцией подготовлены и отправлены запросы в объединенную пресс-службу судов РБ и прокуратуру с просьбой прокомментировать произошедшее.

#Общество#Уфа#Наркотики#Новости Башкирии#Незаконный арест
Подпишитесь
Эксклюзив. В Башкирии школьника незаконно продержали около двух лет в тюрьме и СИЗО
Сегодня, 04:02
В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты
Сегодня, 06:39
В Башкирии бьютиблоггерша «развела» подписчиков почти на четверть миллиона рублей
Сегодня, 05:49
Власти утвердили проекты межевания трех кварталов в Уфе
Сегодня, 05:24
Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе
Вчера, 17:06
"