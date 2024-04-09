Мать втянула в наркобизнес: что известно о незаконно арестованном школьнике из Уфы

В приговоре ясно указано, что в момент суда Косте было 15 лет, а на момент совершения деяния — вообще лишь 14. Отметим, что по закону ответственность за статью о распространении наркотиков может наступить лишь с 16 лет. Однако следователей и неколько судебных инстанций это не смутило.