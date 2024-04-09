Мать втянула в наркобизнес: что известно о незаконно арестованном школьнике из Уфы

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Из приговора (есть в распоряжении редакции) можно узнать, что подросток жил отдельно от родительницы — с бабушкой и дедушкой. Мать работала уборщицей на одном из городских предприятий, сын учился в восьмом классе школы.
Суд установил, что заняться наркобизнесом юноше предложила мама. «Вакансию» закладчика она нашла под видом предложения поработать сиделкой для пенсионера. Через мессенджер Telegram она связалась с кураторами, а позже женщина уговорила сына присоединиться к ней.
Сын с матерью забрали партию наркотиков из тайника, товар собирались расфасовать и разложить по городу, однако не успели — вскоре их задержали. Полицейские нашли у матери 30 свертков с наркотическим порошком, а у сына — переписку с «работодателями»
В приговоре ясно указано, что в момент суда Косте было 15 лет, а на момент совершения деяния — вообще лишь 14. Отметим, что по закону ответственность за статью о распространении наркотиков может наступить лишь с 16 лет. Однако следователей и неколько судебных инстанций это не смутило.
Под арестом школьник провел два года, все это время его возраст «не замечали». Адвокат рассказала Mkset, что после изучения дела у руководства суда «началась настоящая истерика». Со слов правозащитницы, на парня оказывают серьезное психологическое давление, его собираются «тихо оправдать», не вызвав резонанса.
Редакцией подготовлены и отправлены запросы в объединенную пресс-службу судов РБ и прокуратуру с просьбой прокомментировать произошедшее.