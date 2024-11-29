mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Комиссия

Выбрать дату
2024
В Башкирии перекрыли мост
29 ноября, 11:59
Кыстыбургеры выгоняют из Уфы
13 ноября, 06:27
Такси в снегопад подешевело в Уфе
4 ноября, 11:41
В Башкирии проверят бомбоубежища
19 октября, 06:55
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал
2 сентября, 12:35
На Министерство транспорта и дорог Башкирии завели дело
4 июля, 10:47
В Башкирии комиссия проверяет незаконно посадивших школьника судей
14 мая, 03:42
2020
В Башкирии создали комиссию по редким грибам
А также растениям и животным, которые будут вноситься в Красную книгу.
25 января 2020, 05:31
2018
Комиссия по этике Госсобрания Башкирии оценила поведение коллег
5 июля 2018, 10:36
2017
В Башкирии комиссия поддержала ходатайства о помиловании 4-х заключенных
14 декабря 2017, 12:18
Первый вице-мэр Уфы - поставщикам ресурсов: Если не услышали, будет плохо!
16 августа 2017, 08:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика