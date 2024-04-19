«Это издевательство»: суд предложил Фатхулле Исхакову ₽6 млн за 13 лет адской каторги

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как рассказал юрист Виталий Буркин в своем телеграм-канале, Исхакову в этот раз присудили 6 млн рублей. Правозащитник назвал это издевательство и заявил о намерении «идти дальше».
Напомним, изначально Исхаков ходатайствовал о 450 млн рублей в качестве компенсации, после этого суд продолжал снижать размер компенсации и откладывать заседания. Заявитель и его адвокат уверены, что затягивание дела происходит абсолютно намеренно.