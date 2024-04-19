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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

«Это издевательство»: суд предложил Фатхулле Исхакову ₽6 млн за 13 лет адской каторги

«Это издевательство»: суд предложил Фатхулле Исхакову ₽6 млн за 13 лет адской каторги

19 апреля 2024, 11:33
Фото: mkset.ru
Адвокат уфимского пенсионера Фатхуллы Исхакова, отсидевшего 13 лет за чужое преступление, сообщил о решении Шестого кассационного суда. Напомним, сейчас пожилой мужчина добивается от государства компенсации за несправедливое наказание.

Как рассказал юрист Виталий Буркин в своем телеграм-канале, Исхакову в этот раз присудили 6 млн рублей. Правозащитник назвал это издевательство и заявил о намерении «идти дальше».

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Напомним, изначально Исхаков ходатайствовал о 450 млн рублей в качестве компенсации, после этого суд продолжал снижать размер компенсации и откладывать заседания. Заявитель и его адвокат уверены, что затягивание дела происходит абсолютно намеренно.

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#Общество#Уфа#Суд#Новости Башкирии#Компенсация#Фатхулла Исхаков
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