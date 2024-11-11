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Холод

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Ноябрь
В Уфе отключили отопление из-за аварии
11 ноября, 07:21
Погода в Башкирии угрожает бедствиями
8 ноября, 13:33
Отопление бьёт по карману, но в доме холодно? Ошибки, из-за которых вы переплачиваете
8 ноября, 12:56
Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, клопы в вузе и одинокие уфимцы
7 ноября, 19:01
Эти простые шаги по утеплению сделают ваш дом теплым, как в сказке
5 ноября, 10:41
Октябрь
Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество
30 октября, 10:58
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
Обогреватель больше не нужен: способ согреть квартиру с помощью обычной ванны
29 октября, 13:01
Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода
28 октября, 11:21
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября, 13:13
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
Башкирия уходит в предзимье
13 октября, 04:03
Зима крадётся к Уфе
11 октября, 15:01
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Сентябрь
В Уфе требуют дать отопление
28 сентября, 15:53
Новая точка «вечной мерзлоты» обнаружена в Башкирии
25 сентября, 04:07
К Башкирии подбирается зимний холод
24 сентября, 14:29
«Мальчик с кураем» впал в спячку
24 сентября, 11:40
«Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят»
24 сентября, 07:07
Уфимцы замерзают и покупают обогреватели
23 сентября, 10:17

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