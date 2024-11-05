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Снег

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5 ноября
Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели
5 ноября, 09:12
Когда потеплеет в Башкирии
5 ноября, 05:50
4 ноября
Аномальный ноябрь ждёт Башкирию
4 ноября, 09:30
3 ноября
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
2 ноября
Видео. Башкирия утопает в снегу
2 ноября, 09:11
1 ноября
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
31 октября
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
30 октября
Башкирию завалит снегом за три дня
30 октября, 11:39
Фуры встали в Башкирии из-за снега
30 октября, 07:34
29 октября
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
В Башкирии ждут снег и -10°С
29 октября, 11:11
28 октября
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
27 октября
В Уфе резко ухудшится погода
27 октября, 15:11
В Башкирии лёг снег
27 октября, 08:29
26 октября
Погода резко ухудшится в Башкирии
26 октября, 14:39
25 октября
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33
24 октября
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Каким будет ноябрь в Башкирии
24 октября, 06:17

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