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Минобр назначил ректора нового университета Уфы

9 июня 2023, 08:10
Фото: Минобрнауки России/ Telegram

Ректором Уфимского университета науки и технологий назначен Вадим 3ахаров

Минобрнауки РФ согласовало назначение Вадима Захарова ректором УУНиТ, сообщается в соцсетях министерства

Сообщается, что Вадим 3ахаров является в прошлом выпускником БашГУ, который тот окончил в 1997 году, тремя годами позднее будущий ректор УУНиТ здесь же окончил аспирантуру. Имеет ученую степень доктора химических наук и ученое звание профессора. Отмечается, что Захарову принадлежит свыше 270 научных статей. Помимо этого Вадим Захаров является заслуженным деятелем науки РБ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники.

Ранее стало известно, что мошенники, действуя под именем ректора, пытались получить персональные данные сотрудников университета. Ситуацию прокомментировал сам Вадим Захаров.

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