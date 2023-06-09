Минобр назначил ректора нового университета Уфы

Сообщается, что Вадим 3ахаров является в прошлом выпускником БашГУ, который тот окончил в 1997 году, тремя годами позднее будущий ректор УУНиТ здесь же окончил аспирантуру. Имеет ученую степень доктора химических наук и ученое звание профессора. Отмечается, что Захарову принадлежит свыше 270 научных статей. Помимо этого Вадим Захаров является заслуженным деятелем науки РБ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники.