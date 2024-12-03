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Отставки и назначения

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Хабиров прокомментировал слухи об отставке
3 декабря, 15:25
Главой района Уфы стал Хамитов
О назначении сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер пожелал ему успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы.
21 мая, 07:24
Известно, кто занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.
13 мая, 08:06
Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочках
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
7 мая, 13:09
Кирилл Первов назначен председателем Госкомитета Башкирии по ЧС
Указ о его назначении был подписан сегодня, 6 мая, сообщил в ходе оперативного совещания в Правительстве глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
6 мая, 07:48
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
О назначении на должность руководителя муниципалитета Владимира Бабушкина сообщил глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.
27 апреля, 08:18
Известен новый глава администрации Стерлитамакского района Башкирии
Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на власти муниципалитета.
2 февраля, 10:40
Из совета по правам человека Башкирии вывели бизнесмена и приняли поэтессу
Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на указ главы республики Радия Хабирова.
23 января, 06:28
Известно, кто возглавил госкомитет по делам молодежи Башкирии после ухода Яны Гайдук
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сегодня, 15 января, сообщил глава республики Радий Хабиров.
15 января, 08:36
В Уфе высокопоставленная чиновница может уйти в отставку
По словам источника Mkset, Яна Гайдук может объявить о своем уходе с должности в течение ближайших суток.
12 января, 15:44
Депутаты Башкирии выбрали нового главу администрации Благовещенского района
Свое назначение чиновница прокомментировала в соцсетях.
12 января, 14:57
Известно, кто занял должность и. о. главы Стерлитамакского района Башкирии
Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
11 января, 16:26
2023
Мэр города в Башкирии ушел с поста
Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
30 ноября 2023, 12:45
Стал известен и. о. главы района Башкирии, чей руководитель ранее ушел на СВО
Об этом Mkset сообщили в администрации муниципалитета.
30 ноября 2023, 11:48
Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку
Суд признал министра строительства Рамзиля Кучарбаева и министра ЖКХ Бориса Беляева виновными по делу о превышении должностных полномочий.
24 ноября 2023, 13:38
Новым мэром Учалов стал 38-летний Вадим Садыков
Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.
22 ноября 2023, 15:29
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики заявил Радий Хабиров.
20 ноября 2023, 08:00
«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия
Ранее Кулбахтин занимал должность заместителя начальника управления.
20 ноября 2023, 07:42
В Уфе назначили нового командира полка ДПС по городу
Об этом сообщает Госавтоинспекция.
27 октября 2023, 15:51
Хабиров представил нового министра образования Башкирии
О назначении было объявлено в ходе оперативного совещания в правительстве республики
23 октября 2023, 07:29

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