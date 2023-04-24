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Вузы Башкирии не вошли в ТОП-50 лучших в России

24 апреля 2023, 14:56
Фото: 1MI
В пятерку лучших вузов страны вошли учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Шесть вузов Башкирии не вошли в ТОП-50 лучших высших учебных заведений страны. Соответствующий рейтинг составил HeadHunter.

Так, Уфимский государственный нефтяной технических университет занял 53 место, однако еще в прошлом году он был на 39 позиции. Сообщается, что средняя ожидаемая заработная плата выпускников УГНТУ — 45 тысяч рублей, а их востребованность у работодателей составляет 9,6 раза — столько в среднем каждого выпускника приглашали на собеседования за 2021–2022 гг.

Далее идет Башкирский государственный университет, в этом году он занял 67 место, что в сравнении с прошлым годом выше на три строчки. Средняя ожидаемая зарплата — 35 тысяч рублей, а востребованность выпускников — 14,1 раза. Уфимский государственный авиационный технических университет опустился до 167 строчки, ранее он занимал 101 место в рейтинге. Средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей, востребованность выпускников — 11,8 раза.

Напомним, что в 2022 году произошло слияние БашГУ и УГАТУ. Новое учебное заведение теперь носит название — Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ).

Башкирский государственный аграрный университет также сдал позиции и опустился с 140 места на 233, средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей, а востребованность — 11,3 раза. До 300 строчки опустился Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы, ранее вуз занимал 165 место, средняя ожидаемая зарплата — 30 тысяч рублей, востребованность — 14,6 раза. «Понизили» и Башкирский государственный медицинский университет — если ранее он был на 241 месте, то на этот раз вуз занял 396 строчку рейтинга. Средняя ожидаемая зарплата — 50 тысяч рублей, востребованность — 5,7 раза.

Отметим, в пятерку вузов вошли «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались 2 миллиона резюме соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. Рассчитывалась формула Рейтинга вузов России hh.ru следующим критериям:

  • Популярность вуза в своем регионе
  • Востребованность выпускников вуза у работодателей
  • Относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза
  • Текущая трудоустроенность выпускников

Ранее Mkset рассказывал о возможных увольнениях в УГНТУ, БГМУ и УУНиТ. Дело в том, что одно из основных требований программы «Приоритет 2030», участниками которой данные вузы и являются, — понижение возрастной планки в профессорско-преподавательском составе до 39 лет.

Если в двух вузах — УГНТУ и УУНиТ информацию о перспективах увольнения опровергли, то в БГМУ на запрос Mkset так и не ответили.

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#Элина Сайфранова
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