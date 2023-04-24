Вузы Башкирии не вошли в ТОП-50 лучших в России

Башкирский государственный аграрный университет также сдал позиции и опустился с 140 места на 233, средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей, а востребованность — 11,3 раза. До 300 строчки опустился Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы, ранее вуз занимал 165 место, средняя ожидаемая зарплата — 30 тысяч рублей, востребованность — 14,6 раза. «Понизили» и Башкирский государственный медицинский университет — если ранее он был на 241 месте, то на этот раз вуз занял 396 строчку рейтинга. Средняя ожидаемая зарплата — 50 тысяч рублей, востребованность — 5,7 раза.