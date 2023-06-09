В Уфе ректор вуза рассказал о мошенничестве, происходящем от его имени

Напомним, ранее стало известно, что ни один из башкирских вузов не вошел в список 50 лучших по стране. К примеру, УГНТУ оказался на 53-ей строчке рейтинга, хотя всего годом ранее он был на 39 месте. Также свои позиции в рейтинге утратили и другие университеты, в числе которых БГМУ, БашГУ, УГАТУ и другие. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.