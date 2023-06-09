В Уфе ректор вуза рассказал о мошенничестве, происходящем от его имени

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, мошенники от его имени рассылают сообщения с требованием о предоставлении персональных данных. Захаров призвал перепроверять информацию и не предоставлять свои персональные данные третьим лицам.
При этом ректор подчеркнул, что не менял свои контакты, а также всегда находится на связи.
Напомним, ранее стало известно, что ни один из башкирских вузов не вошел в список 50 лучших по стране. К примеру, УГНТУ оказался на 53-ей строчке рейтинга, хотя всего годом ранее он был на 39 месте. Также свои позиции в рейтинге утратили и другие университеты, в числе которых БГМУ, БашГУ, УГАТУ и другие. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.