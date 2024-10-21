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Высшее образование

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2024
Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ
21 октября, 08:51
Врачам Башкирии насчитали зарплаты по ₽113 293
26 августа, 04:52
Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения
25 июня, 07:27
На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей
17 мая, 11:43
До 12%. Вузы России повышают стоимость обучения: что ждет студентов УУНиТ в Уфе
12 января, 14:25
2023
Платное обучение в вузах Уфы в 2023 году: цены и факультеты
13 августа 2023, 06:04
Недобрал: куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в Уфе? Обзор вузов
11 августа 2023, 04:50
Минобр назначил ректора нового университета Уфы
9 июня 2023, 08:10
Вузы Уфы: выбор будущей профессии после 11 класса
15 мая 2023, 07:58
2022
АФК "Система" вложит 5,6 миллиарда на создание межвузовского кампуса в Уфе
Всего на строительство кампуса планируется выделить порядка 20 миллиардов рублей
11 ноября 2022, 06:04
Подайте на образование: как изменится стоимость обучения в вузах России
10 июля 2022, 07:49
Преподаватель ГИТИСа оценила таланты школьников Башкирии на всероссийском конкурсе
29 апреля 2022, 07:11
В вузах Башкирии откроются учебно-научные центры для одаренных детей
16 января 2022, 05:00
2021
Башкирские вузы вошли в федеральную программу развития с грантами до миллиарда рублей
3 октября 2021, 05:57
Страна невыученных уроков: большинство жителей России работает не по специальности
26 сентября 2021, 15:48
В Башкирии раз в три месяца будут проводить учения по безопасности в школах и вузах
26 сентября 2021, 10:09
В УГНТУ будут изучать искусственный интеллект
Университет получит 37 млн руб. федеральных средств на разработку соответствующих программ.
30 августа 2021, 05:40
В Уфе межвузовский кампус перенесли на территорию бывшего завода имени Кирова
10 апреля 2021, 10:34
Башкирия оказалась на 55 месте среди регионов России по качеству образования
11 марта 2021, 16:20
Минтруд опроверг сообщения о новых пособиях на детей-студентов
15 февраля 2021, 10:34

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