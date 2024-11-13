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Студенты

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Ноябрь
Уфимский университет оказался под прицелом прокуратуры
13 ноября, 12:00
«Они их кусают»: родители уфимских студентов обратились к Хабирову
13 ноября, 08:54
Как получить новогодний подарок бесплатно в Башкирии
12 ноября, 17:30
Пенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии
7 ноября, 17:59
Октябрь
Шаурму ликвидируют в Уфе
29 октября, 13:06
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Сентябрь
Хабиров поставил дедлайн
29 сентября, 08:03
Новый выходной могут ввести в Башкирии
27 сентября, 14:12
Хабиров объявил новые выплаты в Башкирии
19 сентября, 12:49
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
6 сентября, 09:09
Кому не дадут бесплатно привиться в Башкирии
5 сентября, 14:41
Видео. Студенты оказались в больнице после квеста в Стерлитамаке
5 сентября, 08:19
Как ездить по Уфе бесплатно
2 сентября, 04:55
Август
Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться
29 августа, 19:41
Погода в Уфе на 1 сентября: как пройдут школьные линейки
27 августа, 13:47
Проезд Башкирии станет на 50% дешевле
24 августа, 05:31
Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник
12 августа, 08:34
Июль
Детсад в вузе откроют в Уфе
31 июля, 12:29
Вундеркинд везёт в Уфу золото из Саудовской Аравии
Юный химик из Башкортостана стал победителем 56-й Всемирной предметной олимпиады, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
30 июля, 10:22
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
30 июля, 08:46

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