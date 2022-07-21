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Стало известно, как будут выбирать ректора недавно созданного в Уфе вуза

21 июля 14:51
Фото: russiaedu.ru
Процедура слияния БашГУ и УГАТУ в Уфимский университет науки и технологий была завершена 9 июля.

В начале июля стало известно, что Уфимский университет науки и технологий был официально создан, соответствующее постановление подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Так, во время брифинга на телеканале «БСТ» стало известно, что будущего ректора вуза выберет коллектив путем тайного голосования. Отметим, что в апреле этого года на должность и.о. ректора Башкирского государственного университета был назначен доктора химических наук Вадим Петрович Захаров.

Напомним, объединение БашГУ и УГАТУ в один вуз вызвало в обществе жаркие дискуссии. Однако глава Башкирии заявлял, что объединённый университет создается «не для того, чтобы что-то убить или сделать хуже», а для того, чтобы сделать «на порядок выше».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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