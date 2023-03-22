В вузах Уфы рассказали о перспективах увольнения пожилых преподавателей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:58
Одним из требований требований федеральной программы «Приоритет 2030» является понижение возрастной планки «до 39 лет» в профессорско-преподавательском составе. Отметим, что участвуют в программе три вуза Башкирии: БГМУ, УГНТУ и УУНиТ. Возникает закономерный вопрос, что будет с возрастными профессорами и преподавателями? Ждут ли их сокращения? За разъяснением Mkset обратился непосредственно в сами вузы.
Проректор недавно образованного после слияния БашГУ и УГАТУ Уфимского университета науки и технологий Ильгиз Кызыргулов подтверждает, что одним из показателей эффективности реализации программы развития вуза в рамках проекта — доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава. По данным на 2022 год, в вузе данный процент составлял 35,3%, в 2023 году его должны поднять до 37,7%.
— Речь идет не о том, чтобы сократить число возрастных преподавателей, а о том, чтобы привлечь и удержать в университете талантливых, перспективных молодых ученых и педагогов, — объясняет Ильгиз Кызыргулов.
В связи с этим, Уфимский университет создают условия и возможности для самореализации молодых ученых, также инвестировать будут в наиболее активную часть научно-педагогических работников. Прежде всего, со слов Кызыргулова, это грантовая и премиальная поддержка научных проектов, повышение академической мобильности, создание молодежных лабораторий, помощь в улучшении жилищных условий, включение необходимого пункта в эффективный контракт, развитие деятельности института наставничества.
Как будут обстоять дела в БГМУ и УГНТУ пока неизвестно. Mkset запросил комментарии, однако в УГНТУ ответ пообещали предоставить позднее, а представители медуниверситета на связь с корреспондентом так и не вышли. Мы направили официальный запрос вузам.
Напомним также, что в соседнем Татарстане Казанский федеральный университете, по данным источника наших коллег из Inkazan, поставил сотрудника ориентир в 50,3% доли преподавателей до 39 лет. Новосибирский государственный аграрный университет планирует достичь показателя в 45% к 2030 году. На сайте Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I опубликован ориентир в 40,7%. К этому же времени Уральский федеральный университет планирует достичь 40%.