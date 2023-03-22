В вузах Уфы рассказали о перспективах увольнения пожилых преподавателей

Проректор недавно образованного после слияния БашГУ и УГАТУ Уфимского университета науки и технологий Ильгиз Кызыргулов подтверждает, что одним из показателей эффективности реализации программы развития вуза в рамках проекта — доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава. По данным на 2022 год, в вузе данный процент составлял 35,3%, в 2023 году его должны поднять до 37,7%.