Шевчук, смертельные аварии и голодовка в доме смерти: Главное в Башкирии за неделю

Минувшая рабочая неделя запомнилась многим жителям республики из-за ряда смертельных аварийй, одна за другой происходивших на дорогах Башкирии в течение нескольких дней. Так, в понедельник республику потрясла новость о гибели четырёх девушек в селе Бакалы. Их на своей Audi насмерть сбил 23-летний уроженец села. Инцидент прокомментировал глава региона, а виновник ДТП был заключён под стражу до сентября. Буквально на следующий день в республике произошло ещё одно смертельное ДТП, унёсшее жизни четырёх людей. Примечательно, что один из автомобилей, пострадавших в аварии, — Lada Largus практически стал символом полулегальных междугородних перевозчиков, к услугам которых вынуждены прибегать жители отдалённых районов. Сама же ситуация вызвала среди жителей республики шквал недовольства организацией транспортного сообщения между населёнными пунктами внутри региона — о наиболее интересных замечаниях и предложениях Mkset рассказывал здесь. Ещё один резонансный случай на дорогах республики погиб водитель отечественного авто, а его несовершеннолетняя дочь была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Позднее о самочувствии девушки журналистам рассказал один из её родственников.
В Уфе дольщики «Дома смерти» — жилого комплекса на улице Пархоменко — объявили о проведении бессрочной голодовки с 21 июля. Предварительно они уведомили о проведении акции главу региона Радия Хабирова, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и президента России Владимира Путина. Дом, прозванный в народе не иначе, как «Дом смерти» из-за ряда инцидентов, случившихся на его неогороженной территории, не могут достроить уже более десяти лет. За это время дольщики уже не раз пытались привлечь внимание общественности к проблеме с недостроем — голодовку уже объявляли в 2015 и 2017 годах. Сегодня же стало известно, что ситуацию с дольщиками взял на личный контроль глава региональной прокуратуры Игорь Пантюшин.
Также на этой неделе произошел ряд назначений в органах местного самоуправления. Так, должность сити-менеджера Сибая занял Азамат Юлдашбаев, который с 25 июня исполнял мэрские обязанности после того как его предшественник Рустем Афзалов в апреле получил повышение и стал министром предпринимательства и туризма Башкирии. Сегодня же стало известно, что новым главой администрации Кугарчинского района стал Марат Искужин.
Россия возместит Башкирии 14 млн рублей потраченных на размещение и питание беженцев. Федеральный центр будет из резервного фонда возмещать регионам расходы понесенные на размещение и питание вынужденных переселенцев. Башкирия получит чуть меньше 14 миллионов рублей, а именно 13,99 миллионов рублей. Республика получила куда меньше средств по сравнению с другими регионами ПФО, к примеру Самарская область получила больше всех в ПФО — 64,6 миллиона рублей.
Дело Шевчука снова вернули из Санкт-Петербурга в Уфу. Поводом для этого вновь стали процессуальные нарушения. «После возврата протокола составителям сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 06.07.2022 был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал», — отметили там. Напомним, что в отношении музыканта был составлен протокол об административном правонарушении после того, как тот в ходе концерта в Уфе озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний. Вскоре материалы дела были направлены из Уфы в суд Санкт-Петербурга. Однако в Северной столице в материалах дела выявили множество недочётов и отправили их обратно в Уфу.
Отметим, что не единственная новость, связанная с культовым музыкантом, на этой неделе. Так, несколькими днями ранее стало известно, что группа ДДТ в этом году не примет участие в проходящем в Воронеже фестивале «Чернозём». По одной из популярных версий, отмена связана с тем фактом, что некоторое время назад группа была внесена в список нежелательных исполнителей. Позднее попадание в «чёрный список» прокомментировал сам музыкант. Завершая череду новостей о Юрии Шевчуке, — житель Владивостока получил 40 тысяч штрафа за то, что процитировал слова Шевчука, произнесённые тем на концерте в Уфе.