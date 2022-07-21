Появились кадры страшного ДТП в Башкирии, в котором погибли отец и дочь

Появились кадры страшного ДТП в Башкирии, в котором погибли отец и дочь
Появились кадры страшного ДТП в Башкирии, в котором погибли отец и дочь
Вчера, 17:38ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: ГИБДД по РБ
Трагедия произошла утром 20 июля на трассе Дюртюли — Нефтекамск. Погибло два человека.

В сети появились кадры страшного ДТП на трассе Дюртюли-Нефтекамска, в котором погиб 47-летний пассажир и его 17-летняя дочь.

Видео:ГИБДД по РБ, Телеграм-канал Ufa_rb

На видеозаписи видно, как Lada Granta столкнулась с фургоном УАЗ, который поворачивал с трассы налево. Так, если судить по кадрам, то водитель отечественного автомобиля вышел на обгон, однако не заметил фургон и не затормозил. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Башкирии.

Напомним, что в Башкирии за три дня произошло четыре ДТП, в результате которых погибло 9 человек.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы