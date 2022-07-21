Появились кадры страшного ДТП в Башкирии, в котором погибли отец и дочь

На видеозаписи видно, как Lada Granta столкнулась с фургоном УАЗ, который поворачивал с трассы налево. Так, если судить по кадрам, то водитель отечественного автомобиля вышел на обгон, однако не заметил фургон и не затормозил. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Башкирии.