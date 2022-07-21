Появились кадры страшного ДТП в Башкирии, в котором погибли отец и дочь

В сети появились кадры страшного ДТП на трассе Дюртюли-Нефтекамска, в котором погиб 47-летний пассажир и его 17-летняя дочь.
На видеозаписи видно, как Lada Granta столкнулась с фургоном УАЗ, который поворачивал с трассы налево. Так, если судить по кадрам, то водитель отечественного автомобиля вышел на обгон, однако не заметил фургон и не затормозил. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Башкирии.
Напомним, что в Башкирии за три дня произошло четыре ДТП, в результате которых погибло 9 человек.