В Башкирии состоялась церемония прощания с девушками, погибшими накануне в ДТП

В Башкирии состоялась церемония прощания с девушками, погибшими накануне в ДТП
В Башкирии состоялась церемония прощания с девушками, погибшими накануне в ДТП
Вчера, 15:48ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Трое девушек из числа погибших в результате аварии в селе Бакалы были похоронены сегодня, сообщает районная администрация

В селе Бакалы сегодня состоялась церемония прощания с тремя из четырёх девушек, погибших днём ранее в результате ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом Mkset сообщили в районной администрации.

Так, две девушки из числа погибших были похоронены на православном кладбище, одна — на мусульманском. Похороны четвертой жертвы аварии состоятся позднее ввиду того, что её мать работает вахтовым методом в Новом Уренгое — решение о том, как пройдет прощание с погибшей останется за ней.

Как отмечают в администрации, проститься с погибшими собрались десятки людей — родственники, друзья, односельчане, однокашники. Также сообщается, что семьям двух погибших девушек со стороны администрация была оказана адресная помощь.

Четыре девушки — Ксения, Анна, Яна и Эльвина ранним утром 18 июля возвращались со встречи с одноклассниками, прошедшей в одном из местных заведений. В районе пяти часов утра те направлялись домой, идя по обочине дороги. В это же время на бешеной скорости навстречу им выехал 23-летний молодой человек за рулём иномарки.

Девушки скончались до приезда скорой. Позднее стало известно, что водитель за рулём иномарки, будучи в состоянии опьянения, двигался со скоростью более 110 километров в час. Инцидент не остался без внимания со стороны властей. Так, глава региона Радий Хабиров заявил, что лично будет следить за ходом дела, в частности за тем, чтобы «негодяй» не избежал наказания за содеянное. Позднее инцидент прокомментировал экс-глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, а глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что также берет дело под личный контроль.

Вечером 18 июля стало известно, что виновник ДТП был взят под стражу до 18 сентября.

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