Новым главой Кугарчинского района Башкирии стал Марат Искужин

Новым главой Кугарчинского района Башкирии стал Марат Искужин
Новым главой Кугарчинского района Башкирии стал Марат Искужин
Вчера, 20:30ПолитикаАзамат НуховФото: Администрация Кугарчинского района
Чиновник стал главой администрации района в соответствии с вынесенным сегодня решением Совета Кугарчинского района

Ранее исполнявший обязанности главы администрации Куграчинского района Марат Искужин теперь возглавил район официально. Решение о назначении было принято депутатами совета района сегодня, 22 июля.

Исполняющим обязанности главы Марат Искужин был назначен 29 июня 2022 года. До этого назначения Искужин был руководителем Кугарчинского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

Отметим, ранее должность главы местной администрации занимал Гайса Янбаев. В январе чиновник вынужден был покинуть должность в связи со вступлением в силу обвинительного приговора, вынесенного Советским районным судом Уфы. Гайсу Янбаева обвинили в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 26 млн рублей.

В течение нескольких месяцев после отставки Янбаева Кугарчинский район возглавлял Азамат Сайфуллин, ранее занимавший должность заместителя главы района по финансам, экономическому развитию и инвестициям.

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