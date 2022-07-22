Новым главой Кугарчинского района Башкирии стал Марат Искужин

Ранее исполнявший обязанности главы администрации Куграчинского района Марат Искужин теперь возглавил район официально. Решение о назначении было принято депутатами совета района сегодня, 22 июля.
Исполняющим обязанности главы Марат Искужин был назначен 29 июня 2022 года. До этого назначения Искужин был руководителем Кугарчинского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).
Отметим, ранее должность главы местной администрации занимал Гайса Янбаев. В январе чиновник вынужден был покинуть должность в связи со вступлением в силу обвинительного приговора, вынесенного Советским районным судом Уфы. Гайсу Янбаева обвинили в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 26 млн рублей.
В течение нескольких месяцев после отставки Янбаева Кугарчинский район возглавлял Азамат Сайфуллин, ранее занимавший должность заместителя главы района по финансам, экономическому развитию и инвестициям.