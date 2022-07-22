Новым главой Кугарчинского района Башкирии стал Марат Искужин

Отметим, ранее должность главы местной администрации занимал Гайса Янбаев. В январе чиновник вынужден был покинуть должность в связи со вступлением в силу обвинительного приговора, вынесенного Советским районным судом Уфы. Гайсу Янбаева обвинили в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 26 млн рублей.