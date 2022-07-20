Жителя Владивостока оштрафовали на 40 тысяч рублей за цитату Шевчука с концерта в Уфе

Жителя Владивостока оштрафовали на 40 тысяч рублей за цитату Шевчука с концерта в Уфе
Жителя Владивостока оштрафовали на 40 тысяч рублей за цитату Шевчука с концерта в Уфе
Вчера, 20:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
На суде эксперт заявил, что цитата Шевчука «подрывает престиж Владимира Путина в глазах окружающих, наносит ущерб уважению к государственной власти в РФ», сообщил телеграм-канал русской службы Би-Би-Си* 20 июля.

Житель города Владивосток и активист Гия Какабадзе получил 40 тысяч рублей штрафа за цитату Юрия Шевчука, прогремевшую на концерте в Уфе в мае нынешнего года. Штраф активист получил за «выражение явного неуважения к обществу и государству», а слова Шевчука тем временем эксперт в рамках дела квалифицировал как «подрывающие престиж Владимира Путина в глазах окружающих, наносит ущерб уважению к государственной власти в РФ».

Приговор владивостокцу его защита намерена обжаловать. Между тем административное производство по относительно новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ против Шевчука так и не может «осесть» ни в одном из судов и продолжает курсировать между Уфой и Петербургом.

*сайт включен в реестр СМИ, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы