Юрий Шевчук высказался о попадании в черный список артистов после выступления в Уфе

В начале июля появились сообщения о негласном списке артистов, чьи выступления в России являются нежелательными. Кроме того, накануне глава рабочей группы общественной палаты России заявил о необходимости сделать данный список официальным.

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал свое присутствие в списке артистов, чьи выступления на российских площадках нежелательны. Так, известный музыкант сообщил изданию «NEWS.ru», что боится одного суда — Божьего, а «остальное — рок-н-ролл». Напомним, что в отношении Юрия Шевчука после концерта ДДТ в Уфе был составлен протокол об административном правонарушении, в частности, музыканта обвиняют в дискредитации ВС РФ. После чего протокол был направлен в Санкт-Петербург, однако уже дважды был возвращен в обратно Уфу из-за ряда недочётов. К слову, о том, как проходило составление протокола в гримерной поле концерта сам Шевчук рассказа в интервью Екатерине Гордеевой. Спустя несколько дней Шевчук уже в эфире радиостанции сообщил о переносе и отмене концертов в Тюмени и Кургане, также музыкант высказал предположение, что концертная деятельность группы «подходит к концу». Уже в июне стало известно, что концерт «ДДТ» в Москве был перенесен на год, аналогичная ситуация постигла выступление в Оренбурге — с 7 октября этого года его перенесли на февраль 2023 года. На фоне переноса концертов издание Фонтанка.ру опубликовало список нежелательных артистов, в который вошли известных музыканты из Уфы в том числе и Юрий Шевчук. Примечательно, что накануне глава рабочей группы Общественной палаты РФ Александр Малькевич в раках пресс-конференции «Нежелательные артисты. Судьба чёрного списка шоу-бизнеса» заявил, что стоп-лист деятелей культуры, «которые не должны меть отношение к государственной финансовой поддержке, грантам» необходимо сделать официальным, «возможно, на уровне Министерства культуры».

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