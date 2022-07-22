— При чем тут Ларгусы ты хоть на Оке едь если пришёл твой час этого не избежать, и в данном ДТП водитель Ларгуса не виноват. Это виноваты наши чиновники которые не могут создать условия медицины, учёбы, рабочих мест в ближайшие населённые пункты, вот люди и едут в такую Даль и как бы у каждого свой выбор как и на чем ехать… — Руслан Т.