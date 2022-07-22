Несколькими днями ранее республику потряс дорожный инцидент в Мелеузовском районе. При столкновении Lada Largus и Ford Focus погибли четверо человек — оба водителя и пассажиры. При этом почти сразу в сети появились версии, что водитель за рулём «Ларгуса» мог осуществлять нелегальные перевозки.
Стоит отметить, что за данной моделью отечественного автомобиля уже давно закрепилась репутация главного пассажирского транспорта для междугородних поездок внутри республики. Примечательно, что год назад глава республики, комментируя дорожный инцидент с отечественным авто, в котором погибли шесть человек, заявил о необходимости проверять и «создавать неудобства» Ларгусам, которые «летают».
При этом новость о ДТП вызвала крайне противоречивую реакцию пользователей. Одним сочувствовали родственникам погибших, вспоминая при этом случившуюся на этой неделе аварию в Бакалинском районе, унёсшую жизни четырех девушек, другие — холодно замечали, что инцидента можно было и избежать, если бы вместо полулегальных такси, жители республики могли пользоваться услугами официальных перевозчиков.
Так, пользователь под именем Руслан считает, что модель машины здесь не при чём. Более того, по мнению мужчины, причиной дорожного инцидента стало безразличие чиновников.
— При чем тут Ларгусы ты хоть на Оке едь если пришёл твой час этого не избежать, и в данном ДТП водитель Ларгуса не виноват. Это виноваты наши чиновники которые не могут создать условия медицины, учёбы, рабочих мест в ближайшие населённые пункты, вот люди и едут в такую Даль и как бы у каждого свой выбор как и на чем ехать… — Руслан Т.
Пользователь под именем Антонио Г. высказался о необходимости появления в республики электрифицированной железной дороги, по которой жители отдалённых районов могли бы добраться до башкирской столицы. Однако мужчина отметил, что появления железнодорожных путей придётся ждать долго.
— Нужна электрифицированная железная дорога Акьяр-Сибай-Уфа и скорый поезд или электричка. Но если это и будет, то не в этом веке.
Вторит комментарию Антонио и девушка под именем Алина С., по мнению которой, запуск скоростного поезда не только бы спас десятки жизни от гибели в дорожных происшествиях, но и стал бы настоящей радостью для жителей республики.
— Сколько бы жизней ещё можно было бы сохранить, если запустить скоростной поезд Сибай-Уфа.Народу в Уфу едет много, это действительно необходимо. И с ближайший районов, сёл и деревень. Люди, как бы обрадовались. Вахтовики, пожилые, дети, студенты, да ведь едут в больницу много. Вот что необходимо! — Алина С.
А вот пользовательница под именем Айгуль Б. поделилась в комментариях к публикации Mkset о причинах, по которым жители республики выбирают услуги полулегальных перевозчиков, рассказала о том, что в Уфу из Сибая есть только один маршрут, в связи с чем многие вынуждены добираться с попутчиками.
— Откуда вы нашли такие маршруты? Из сибая в сторону Уфу один только маршрут, у нас тоже студент добирается попутчиками в Кумертау, сидишь и переживаешь как доехал, всё ли хорошо, — Айгуль Б.
Местная жительница Янылбика М. считает, что к услугам полулегальных перевозчиков приходится прибегать из-за отсутствия альтернатив.
— Была бы альтернатива тогда люди выбрали бы понадежней транспорт, увы мы в Сибае живём, как в дыре до Магнитогорск ого аэропорта берут 1700 рублей и не придумали же, чтобы дёшево добраться ещё возмущаются нелегалами, — Янылбика М.
Ещё одна местная жительница рассказала о том, насколько проблематичным становится путь из отдалённых населённых пунктов до Уфы при попытках доехать общественным транспортом.
— Даже из Сибая уехать в сторону Уфы Ч/з Зилаир. Утром ходит маленький автобус в виде газели, пока на нем доедешь голова оторвется только до Зилаира. А дальше никакой доезжаешь. Стоимость билета дороже чем на такси. А в больницу приедешь в Уфу заранее, переночевать если нет родственников, в гостинице цены как в Москве. Поэтому люди рискуют своей жизнью, на комфорт. А сделали бы побольше рейсов, да цены приемлемы, люди ездили на общественном транспорте. А то сделали все организации комерчискими и цены бешеные, а людям зарабатывать деньги приходится ездить на вахты на такси, — Валентина Ш.