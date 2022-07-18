«Это все»: дело Шевчука снова вернули из Санкт-Петербурга в Уфу

«Это все»: дело Шевчука снова вернули из Санкт-Петербурга в Уфу
«Это все»: дело Шевчука снова вернули из Санкт-Петербурга в Уфу
Вчера, 17:49ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1MI
Поводом для этого вновь стали процессуальные нарушения, сообщили в пресс-службе суда.

«После возврата протокола составителям сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 06.07.2022 был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал», — отметили там.

Сведений о получении нового протокола рок-музыкантом в материалах дела нет. Соответственно, и права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись.

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по новому протоколу, составленному 6 июля, в материалах дела нет.

Поэтому Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга снова направил дело об административном правонарушении по подведомственности в Советский районный суд Уфы.

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