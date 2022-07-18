«Это все»: дело Шевчука снова вернули из Санкт-Петербурга в Уфу

«После возврата протокола составителям сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 06.07.2022 был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал», — отметили там.
Сведений о получении нового протокола рок-музыкантом в материалах дела нет. Соответственно, и права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по новому протоколу, составленному 6 июля, в материалах дела нет.
Поэтому Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга снова направил дело об административном правонарушении по подведомственности в Советский районный суд Уфы.