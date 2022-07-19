Ларгус из смертельного ДТП на трассе Уфа-Оренбург осуществлял нелегальные перевозки

Ларгус из смертельного ДТП на трассе Уфа-Оренбург осуществлял нелегальные перевозки
Ларгус из смертельного ДТП на трассе Уфа-Оренбург осуществлял нелегальные перевозки
Вчера, 10:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Лада Ларгус нелегально осуществляла перевозку пассажиров по маршруту Акъяр-Уфа, однако точная информация еще устанавливается, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 19 июля.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что автомобиль Лада Ларгус, который сегодня ранним утром попал во встречное ДТП на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии по предварительным данным был «нелегалом». То есть без каких-либо на то законных оснований осуществлял пассажирские перевозки. Информация на данный момент устанавливается, но известен и предположительный маршрут Ларгуса — Уфа-Акъяр.

Напомним, сегодня 19 июня, в Башкирии второй день подряд регистрируют страшные ДТП, каждое из которых унесло жизни четверых человек. В понедельник 18 июля 23-летний нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил четверых девушек в Бакалинском районе Башкирии, сегодняшнее утро началось со страшной новости из Мелеузовского района, там на трассе Уфа-Оренбург во встречном ДТП Ларгуса и Форда скончались три человека, буквально несколько часов спустя количество жертв возросло до четырех — 62-летняя женщина скончалась в больнице.

Примечательно, ровно год назад в июле 2021 года после жуткой аварии с участием нелегала-Ларгуса, в которой погибли шесть человек, Радий Хабиров давал поручение «останавливать, смотреть» Ларгусы, ведь «они убивают людей».

UPD. По данным издания UFA1.RU данный Ларгус принадлежал как-раз таки «единственной в Акъяре компании по перевозкам, у которой есть лицензия». Об этом изданию сообщили в диспетчерской компании-перевозчика также уточнив, что погибший водитель был опытным специалистом и никогда не вызывал нареканий.

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