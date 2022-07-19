Ларгус из смертельного ДТП на трассе Уфа-Оренбург осуществлял нелегальные перевозки

Напомним, сегодня 19 июня, в Башкирии второй день подряд регистрируют страшные ДТП, каждое из которых унесло жизни четверых человек. В понедельник 18 июля 23-летний нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил четверых девушек в Бакалинском районе Башкирии, сегодняшнее утро началось со страшной новости из Мелеузовского района, там на трассе Уфа-Оренбург во встречном ДТП Ларгуса и Форда скончались три человека, буквально несколько часов спустя количество жертв возросло до четырех — 62-летняя женщина скончалась в больнице.