Материалы дела Юрия Шевчука передали в суд Санкт-Петербурга

Материалы дела Юрия Шевчука передали в суд Санкт-Петербурга
Материалы дела Юрия Шевчука передали в суд Санкт-Петербурга
Вчера, 21:41ОбществоАзамат НуховФото: vk.com
Материалы дела против известного музыканта поступили в в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает в объединенной пресс-службе судов города.

Материалы дела лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука переданы в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, ранее музыкант в рамках уфимского концерта высказал свою позицию относительно проведения спецоперации на территории Укрианы. Высказывания Шевчука привлекли внимание правоохранительных органов.

Позднее стало известно, что Юрий Шевчук завил о своем отказе давать показания, сославшись на 51 статью российской конституции. Также музыкант выступил с ходатайством о направлении дела по месту его жительства — в Санкт-Петербург.

Также сегодня в сети появилась информация о том, что «ДДТ» прекратят свою концертную деятельность на территории страны. Однако впоследствии информацию опровергли.

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