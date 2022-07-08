Известные музыканты из Уфы попали в список запрещенных исполнителей России

Известные музыканты из Уфы попали в список запрещенных исполнителей России
Известные музыканты из Уфы попали в список запрещенных исполнителей России
Сегодня, 10:49ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Список с известными музыкантами, чьи выступления являются нежелательными был обнародован изданием Фонтанка.ру.

Стоп-лист музыкантов, чьи выступления нежелательны на территории России, распространяется среди промоутеров. Об этом сообщает издание Фонтанка.ру. Так, списке значатся 30 исполнителей и музыкальных групп.

В перечень попали и известные уроженцы Уфы: лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, певица Земфира, реп-исполнители Face* и Моргенштерн*.

Как сообщил собеседник издания, список нежелательных исполнителей является верным, однако он ежедневно корректируется и дополняется.

Отметим, что накануне стало известно о переносе концерта группы ДДТ в Оренбурге на февраль 2023 год. Иван Дремин* еще в марте принял решение покинуть Россию на фоне военной спецоперации на Украине и удалить свои песни с российских стриминговых платформ, спустя время Минюст включил исполнителя в реестр иностранных агентов. Россию покинула и Зефира на данный момент она находится в Париже. После отъезда исполнительница выпустила клип на песню «Мясо». К слову, внесенный в реестр иностранных агентов репер Могенштерн спустя более полугода отсутствия вернулся в Россию.

* — признан на территории России иностранным агентом.

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