Мэром Сибая официально назначен Азамат Юлдашбаев

Мэром Сибая официально назначен Азамат Юлдашбаев
Мэром Сибая официально назначен Азамат Юлдашбаев
Вчера, 18:02ПолитикаИрина ДеревянчукФото: vk.com Азамат Юлдашбаев
В должности нового мэра утвердили депутаты местного горсовета сегодня, 20 июля.

Мэром города Сибай в Башкирии теперь официально стал Азамат Юлдашбаев, который с 25 июня исполнял мэрские обязанности после того как его предшественник Рустем Афзалов в апреле получил повышение и стал министром предпринимательства и туризма Башкирии.

До того как Юлдашбаев стал исполнять обязанности мэра Сибая он трудился заместителем мэра Сибая Рустема Афзалова и курировал вопросы промышленности, строительства, транспорта и ЖКХ.

Азамат Юлдашбаев уроженец Баймакского района Башкирии, а в Сибае живет и трудится уже долгие годы. Примечательно, что за плечами у Юлдашбаева весьма разнообразный трудовой опыт. Он начинал свою карьеру в должности учителя физкультуры в обычной школе, был таможенником, занимал пост главы Сибайского почтамта и возглавлял Сибайский центр соцподдержки граждан. После этого пути он ппал в администрацию города Сибай.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы