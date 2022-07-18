Помогите во всем: Глава Бакалинского района доложил Хабирову о ситуации с жутким ДТП

Помогите во всем: Глава Бакалинского района доложил Хабирову о ситуации с жутким ДТП
Помогите во всем: Глава Бакалинского района доложил Хабирову о ситуации с жутким ДТП
Вчера, 12:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том, как проходят коммуникации с родителями погибших и какая помощь им может понадобиться рассказал Александр Андреев на оперативке в правительстве 18 июля.

На сегодняшней оперативке в правительстве Радий Хабиров заслушал доклад главы Бакалинского района республики Александр Андреев о том, какая нужна помощь семьям пострадавшим и что происходит с родителями погибших в жутком ДТП девушек.

Я с утра побывал на месте трагедии, общался с родными и близкими. Сейчас с ними работают психологи. Вся информация по семьям погибшим у меня имеется, одна из матерей погибших работает вахтовым методом поваром в Новом Уренгое. Мы связались с ней, решаем вопрос по срочному выезду. Все вопросы касающиеся этих семей держим на контроле, я сам общался с материала.Александр Андреев

Хабиров выслушав доклад поручил главе местной администрации взять на себя все расходы по погребению жертв страшной трагедии. Также он поручил оказывать и всю необходимую медицинскую помощь, в случае если она кому-то понадобится. Также глава республики поручил связаться с аэропортом для того, чтобы мама погибшей девочки была оперативно направлена в Уфу.

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