«Шансов нет»: сердце девочки, чей отец погиб в ДТП в Башкирии, бьется, но «мозг умер»

«Шансов нет»: сердце девочки, чей отец погиб в ДТП в Башкирии, бьется, но «мозг умер»
«Шансов нет»: сердце девочки, чей отец погиб в ДТП в Башкирии, бьется, но «мозг умер»
Вчера, 15:01ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Подробности жуткой аварии с Ларгусом и грузовиком в Благоварском районе и состояние 9-летней раскрыл родственник семьи изданию Горобзор 20 июля.

Родственник семьи, которая вчера попала в жуткое смертельное ДТП в Благоварском районе Башкирии на трассе Самара-Уфа-Челябинск, рассказал изданию Горобзор о состоянии 9-летней девочки, отец которой вчера погиб в данном ДТП и некоторые подробности происшествия, от которых кровь стынет в жилах.

Еще вчера пресс-служба ГИБДД сообщила о том, что погибщий мужчина за рулем Ларгуса наехал на работающий самосвал от чего и погиб на месте. Его 9-летняя дочь получила ряд серьезных травм.

Родственник семьи сообщил Горобзору, что сотрудники ГИБДД рассказали о ряде странностей в данном ДТП, исходя из которых собеседник издания и предположил, что мужчина либо мог быть ослеплен солнечным светом либо же ему стало плохо — все потому, что на дороге не было никаких следов торможения. Косвенным подтверждением этой информации является видеозапись на которой Ларгус не снижая скорости «заезжает» под самосвал.

Видео:пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Также он рассказал изданию, что автомобиль погибшего был достаточно новым и исправным.

Но самое страшное чем родственник семьи поделился с изданием это информация о нынешнем состоянии дочери погибшего. Сейчас 9-летняя девочка в реанимации детской республиканской больницы в Уфе и состояние ее медики расценивают как тяжелое.

Врачи говорят, что шансов нет: очень сильная травма головы. Ее мозг умер, но сердце пока продолжает биться.родственник семьи, попавшей в ДТП

Напомним, страшная трагедия произошла вчера в Благоварском районе и стала одной из плеяды страшных смертельных аварий в Башкирии с многочисленными жертвами.

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