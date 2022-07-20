«Шансов нет»: сердце девочки, чей отец погиб в ДТП в Башкирии, бьется, но «мозг умер»

Родственник семьи, которая вчера попала в жуткое смертельное ДТП в Благоварском районе Башкирии на трассе Самара-Уфа-Челябинск, рассказал изданию Горобзор о состоянии 9-летней девочки, отец которой вчера погиб в данном ДТП и некоторые подробности происшествия, от которых кровь стынет в жилах.
Еще вчера пресс-служба ГИБДД сообщила о том, что погибщий мужчина за рулем Ларгуса наехал на работающий самосвал от чего и погиб на месте. Его 9-летняя дочь получила ряд серьезных травм.
Родственник семьи сообщил Горобзору, что сотрудники ГИБДД рассказали о ряде странностей в данном ДТП, исходя из которых собеседник издания и предположил, что мужчина либо мог быть ослеплен солнечным светом либо же ему стало плохо — все потому, что на дороге не было никаких следов торможения. Косвенным подтверждением этой информации является видеозапись на которой Ларгус не снижая скорости «заезжает» под самосвал.
Также он рассказал изданию, что автомобиль погибшего был достаточно новым и исправным.
Но самое страшное чем родственник семьи поделился с изданием это информация о нынешнем состоянии дочери погибшего. Сейчас 9-летняя девочка в реанимации детской республиканской больницы в Уфе и состояние ее медики расценивают как тяжелое.
Врачи говорят, что шансов нет: очень сильная травма головы. Ее мозг умер, но сердце пока продолжает биться.родственник семьи, попавшей в ДТП
Напомним, страшная трагедия произошла вчера в Благоварском районе и стала одной из плеяды страшных смертельных аварий в Башкирии с многочисленными жертвами.