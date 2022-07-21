Россия возместит Башкирии 14 млн рублей потраченных на размещение и питание беженцев

Россия возместит Башкирии 14 млн рублей потраченных на размещение и питание беженцев
Россия возместит Башкирии 14 млн рублей потраченных на размещение и питание беженцев
Вчера, 13:35ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Межбюджетные трансферты получат все регионы принимающие вынужденных переселенцев, сообщает РБК-Уфа 21 июля.

Федеральный центр будет из резервного фонда возмещать регионам расходы понесенные на размещение и питание вынужденных переселенцев. Башкирия получит чуть меньше 14 миллионов рублей, а именно 13,99 миллионов рублей. Республика получила куда меньше средств по сравнению с другими регионами ПФО, к примеру Самарская область получила больше всех в ПФО — 64,6 миллиона рублей.

Расходы регионов на беженцев правительство распределяло еще в начале лета, однако тогда Башкирия в число получателей не попала. Собственно как и не смогла в полной мере проявить свое гостеприимство, с марта власти заявляли о готовности принять почти две тысячи, а точнее 1867 вынужденных переселенцев, однако их приезд был отложен на неопределенный срок. Так на сегодняшний день по данным регионального минтруда Башкирия приняла 728 беженцев, из них 388 человек прибыли в регион самостоятельно, а 340 — организованно.

Напомним, на одного беженца из регионального бюджета полагается 1450 рублей, но многие ошибочно полагают, что эти деньги переселенцы получают на руки. Это не так, 1000 рублей тратится на размещение и сопутствующие расходы — белье, уборка, вывоз мусора, в общем что-то типа арендной платы, остальные средства уходят на питание и сухой паек.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы