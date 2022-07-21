Россия возместит Башкирии 14 млн рублей потраченных на размещение и питание беженцев

Расходы регионов на беженцев правительство распределяло еще в начале лета, однако тогда Башкирия в число получателей не попала. Собственно как и не смогла в полной мере проявить свое гостеприимство, с марта власти заявляли о готовности принять почти две тысячи, а точнее 1867 вынужденных переселенцев, однако их приезд был отложен на неопределенный срок. Так на сегодняшний день по данным регионального минтруда Башкирия приняла 728 беженцев, из них 388 человек прибыли в регион самостоятельно, а 340 — организованно.