В Уфе дольщики «Дома смерти» объявили о проведении бессрочной голодовки

Дольщики печально известного долгостроя проводят уже третью голодовку с целью привлечь внимание общественности к жилому объекту, который обещали сдать еще 12 лет назад, сообщает ИА Башинформ

Дольщики жилого комплекса на улице Пархоменко объявили о том, что устраивают голодовку, предварительно уведомив о проведении акции главу региона Радия Хабирова, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ИА Башинформ. Сообщается, что дольщики в сотрудничестве с юристами уже на протяжении нескольких лет ведут судебные разбирательства по несколькими направлениям, одно из которых — привлечение к уголовной ответственности руководителя Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Геннадия Дементьева, а также признание застройщика банкротом. По словам дольщиков, голодовка в данном случае является актом отчаяния и попыткой обратить внимание общественности на многолетнюю проблему. Стоит отметить, что дольщики недостроя уже проводили акции голодовки — в 2015 и 2017 годах. При этом дольщики отмечают, что суммарно потеряли порядка 370 миллионов рублей, а компания «Луч» в своё время получила участок под строительство бесплатно при том, что его кадастровая стоимость варьировалась от 175 до 250 миллионов рублей. По их мнению, ход дела тормозится ввиду того, что суды не дают правовую оценку действиям фигурантов уголовного дела. По информации Башинофрм, в республиканском Минстрое прокомментировали, что в курсе ситуации и вместе с Фондом развития территорий будут обжаловать решение арбитража в кассации. Отметим, что строительство десятиэтажного жилого комплекса в Уфе должно было завершиться ещё 12 лет назад — в 2010 году. Однако вопреки общественному резонансу и многочисленным попыткам дольщиков обратить общественное внимание на проблему, дом по-прежнему остаётся недостроенным. При этом за долгие годы дом успел заслужить дурную репутацию — на его территории произошёл ряд несчастных случаев, из-за которых его и прозвали «домом смерти». Дом не был законсервирован и огорожен, ввиду чего на его территорию с лёгкостью могли попасть посторонние. Так, только в ноябре прошлого года приставам удалось добиться установки ограждений вокруг ЖК.

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