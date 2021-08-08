Владимир Путин, коронавирус в детских лагерях и ураган. Итоги прошедшей недели

Главной темой прошедшей недели стал визит Владимира Путина в Башкортостан. Глава государства посетил Абзелиловский район, где запустил завод по производству сухих смесей "Цемикс", пообщался с заводчанами и строителями предприятия, а также провел рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. На месте событий находился главный редактор Mkset Тимур Алмаев.
На следующий день после визита главы государства, пользователи социальных сетей заподозрили присутствовавших рабочих на встрече с Путиным в том, что они были "подставными". В этой истории разбирался Mkset.
Нам также удалось узнать у шеф-повара из Уфы, отвечавшего за питание во время визита Владимира Путина на предприятие, о "внутренне кухне" мероприятия.
Уфимка Нина Ткаченко подала в приемную администрации Уфы уведомление о проведении митинга, на который женщина намерена собрать потерпевших от действий «черных риэлторов». Однако, как обычно, власти сослались на каронавирус и отказали заявительнице.
В Кировском районном суде прошло заседание по уголовному делу в отношении Рамили Саитовой, обвиняемой в публичных призывах к экстремизму. Суд продлил общественнице срок содержания под стражей ещё на два месяца, до 14 октября. Судебное заседание отложили на 18 августа 14:00 часов.
В Башкирии из-за засухи продолжают мелеть реки. Уровень реки Белая достигает минус 149 сантиметров от нуля гидропоста. До исторического минимума - семь сантиметров. Уровень реки Уфы составляет 89 сантиметров, что на 14 сантиметров выше минимума октября 2010 года (75 см). В мае и июне к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам воды поступало более чем в два раза меньше нормы.
Стало известно, что за июль в республике зафиксировали 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Данные о загрязнении воздуха в республике опубликовал Башгидрометцентр. В июне в регионе зафиксировали 30 случаев превышения ПДК вредных веществ: 12 — в Уфе, 5 — в Стерлитамаке, 13 — в Салавате. С мая жители республики постоянно сообщают о неприятном запахе в воздухе.
Мэр Уфы сообщил о закрытии парковки перед Дворцом спорта. Сергей Греков заявил, что администрация города приняла решение избавиться от стихийной парковки перед Дворцом спорта. Это решение вызвало непонимание уфимцев опасающихся, что лишатся сельхохозяйственных яркмарок, которые регулярно проводятся на этой территории. Масла в огонь подливал и тот факт, что власти пока не знают каким образом будет благоустроено это место. Однако, в уфимской администрации пообещали, что ярмарки, здесь будут проводиться дальше.
В детском оздоровительном лагере «Чайка» в Стерлитамакском районе отдыхающие дети заболели коронавирусом. Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту. COVID-19 обнаружили у 45 детей и одного сотрудника. Все заболевшие и контактирующие с зараженными уже уехали из лагеря, сейчас они лечатся от инфекции.
Уфимский международный аэропорт планирует в будущем году открыть новые авиарейсы по России и в другие страны. Так ожидается, что жители республики смогут вылететь в Грозный, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Саратов и Челябинск. После снятия ковидных ограничений самолеты начнут летать в Вену, Тель-Авив и чартерные рейсы в Египет.
Жители села Инзер Белорецкого района всю неделю подсчитывали убытки от последствий разгулявшейся стихии. Гроза со шквалистым ветром налетевшая на село крушила деревья, валила заборы и сдирала крыши со зданий.