В Уфе суд снова продлил арест активистке Рамиле Саитовой

Напомним, Рамиля Саитова на Youtube-канале выложила видео, в котором утверждала, что на Урале необходимо снести кресты, а также требовала от армян уехать из Башкирии до конца 2020 года. Также общественница называла себя председателем правительства Башкурдистана и требовала выселить имамов из республики. Помимо этого, Саитова была главой Конгресса башкирского народа, который с декабря 2019 года находится в стадии ликвидации в Управлении Минюста по Башкирии.