В Уфе суд снова продлил арест активистке Рамиле Саитовой

В Уфе суд снова продлил арест активистке Рамиле Саитовой
В Уфе суд снова продлил арест активистке Рамиле Саитовой
Вчера, 11:55ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Пресс-служба Кировского районного суда
Судебное заседание перенесли из-за неявки свидетеля.

Вчера, 4 августа, в Кировском районном суде прошло заседание по уголовному делу в отношении Рамили Саитовой, обвиняемой в публичных призывах к экстремизму.

Суд продлил общественнице срок содержания под стражей ещё на два месяца, до 14 октября. Судебное заседание отложили на 18 августа 14:00 часов, поскольку на слушания не пришёл свидетель, сообщила пресс-служба суда.

Рассмотрение дела и срок ареста уже не в первый раз переносят. Прошлое заседание состоялось 22 июня, но его перенесли из-за неявки свидетеля. Ещё одно слушание проходило 8 июня. Тогда Саитова заявила, что судья Азамат Бикчурин заинтересован в исходе событий. Она подчеркнула, что в 2003 году он также вёл ее дело и «пытался изъять ее бизнес».

Напомним, Рамиля Саитова на Youtube-канале выложила видео, в котором утверждала, что на Урале необходимо снести кресты, а также требовала от армян уехать из Башкирии до конца 2020 года. Также общественница называла себя председателем правительства Башкурдистана и требовала выселить имамов из республики. Помимо этого, Саитова была главой Конгресса башкирского народа, который с декабря 2019 года находится в стадии ликвидации в Управлении Минюста по Башкирии.

На призывы активистки обратили внимание председатель Госсобрания Константин Толкачев и правоохранительные органы, в ноябре прошлого года её задержали. Суд признал её публикации в интернете запрещенными к распространению в России. В СИЗО она пробыла до марта, после чего её поместили в психиатрическую больницу в Базилевке, а затем снова заключили под стражу.

В апреле во время схода граждан в Баймакском районе общественница Тансылу Аслаева сообщила, что Саитова была изнасилована в местах заключения. Однако член Совета по правам человека при главе Башкирии Альмира Жукова опровергла информацию, отметив, что заключенная находилась в следственном изоляторе.

На прошлом заседании Саитова зачитала стихи, написанные ею и посвящённые её маленькой внучке. Она также добавила, что у ее сына 26 июня состоится бракосочетание и поздравила его с этим событием.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы